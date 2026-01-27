Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

Герасимов: Войска объединенной группировки ВС России продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов человек Движение транспорта по автомагистрали «Нева» в Тверской области перекрыто из-за ДТП Сильные снегопады накрыли несколько областей центральной части России