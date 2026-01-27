Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Купянск-Узловой. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», - рассказал Герасимов.

По словам главы Генштаба, силы РФ также ведут боевые действия в Ковшаровке и Глушковке.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила Старицу в Харьковской области, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
