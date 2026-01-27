Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового
27 января 202608:43
Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Купянск-Узловой. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.
«Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», - рассказал Герасимов.
По словам главы Генштаба, силы РФ также ведут боевые действия в Ковшаровке и Глушковке.
Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила Старицу в Харьковской области, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии призвали готовиться к тяжелому конфликту с Россией
- Шереметьево временно закрыли на прилет на фоне непогоды
- Прощание с Камышлы: Что будет с российским военным контингентом в Сирии
- Премьер Финляндии: Европа должна будет вести диалог с Россией
- СМИ: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
- Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового
- Суд в Москве ужесточил наказание Борису Акунину
- В Японии заявили, что не признают КНДР ядерной державой
- СМИ: В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей
- Над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru