Премьер Финляндии: Европа должна будет вести диалог с Россией
Европейские страны в определенный момент должны будут начать переговоры с Россией, однако время для них еще не настало. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti.
По словам политика, он готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Решать, когда и как начать диалог, следует в координации со странами Европы. Как отметил Орпо, «диалог в какой-то момент должен быть начат, но этот момент пока не настал».
«Когда вопрос о достижении мира на Украине или о прекращении огня в руках Путина, именно от России зависит, продвинется ли ситуация в направлении возобновления диалога», - считает премьер.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения страны и России «изменились навсегда», пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии призвали готовиться к тяжелому конфликту с Россией
- Шереметьево временно закрыли на прилет на фоне непогоды
- Прощание с Камышлы: Что будет с российским военным контингентом в Сирии
- Премьер Финляндии: Европа должна будет вести диалог с Россией
- СМИ: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
- Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового
- Суд в Москве ужесточил наказание Борису Акунину
- В Японии заявили, что не признают КНДР ядерной державой
- СМИ: В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей
- Над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru