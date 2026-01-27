Премьер Финляндии: Европа должна будет вести диалог с Россией

Европейские страны в определенный момент должны будут начать переговоры с Россией, однако время для них еще не настало. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti.

По словам политика, он готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Решать, когда и как начать диалог, следует в координации со странами Европы. Как отметил Орпо, «диалог в какой-то момент должен быть начат, но этот момент пока не настал».

«Когда вопрос о достижении мира на Украине или о прекращении огня в руках Путина, именно от России зависит, продвинется ли ситуация в направлении возобновления диалога», - считает премьер.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения страны и России «изменились навсегда», пишет 360.ru.

