СМИ: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность легализации в России онлайн-казино. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Силуанова.

Глава Минфина предлагает разрешить онлайн-казино при соблюдении определенных условий. В частности, определять оператора организации будут распоряжением президента, также планируется закрепить механизм приема ставок для онлайн-казино через Единый центр учета переводов ставок, а налоговая нагрузка составит не менее 30% от выручки казино за вычетом выплаченных выигрышей. Администрирование налога планируют осуществлять через «Единый регулятор азартных игр».

Кроме того, возраст пользователей онлайн-казино будет ограничен, он составит не менее 21 года. Оператора и регулятора организаций также могут наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.

Минфин предполагает, что меры могут принести бюджету РФ около 100 млрд рублей в год.

Сейчас в России запрещены онлайн-казино, в Сети разрешена работа только букмекерам и тотализаторам. Легальные казино доступны в специальных игорных зонах в Сочи, Крыму, Калининградской области, Приморье и Алтайском крае. При этом в РФ одобрили создание новой игорной зоны в Республике Алтай.

