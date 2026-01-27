Российские военные, как утверждается, начали выход с военно-воздушной базы рядом с городом Камышлы в населенной курдами северо-восточной части Сирии, сообщил иракский телеканал Kurdistan24.

В качестве доказательств накануне телеканал показал кадры российского военно-транспортного самолета Ил-7 с открытой аппарелью грузового люка. По данным журналистов, самолет собирался забрать российских военных, находящихся на военно-воздушной базе. Также были показаны кадры отечественного вертолета Ми-8, у которого были сняты лопасти несущего винта как будто он подготовлен для транспортировки внутри Ил-76. Что на самом деле происходит в Эль-Камышлы и почему Россия выводит от туда своих военных – разбираемся в материале НСН.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КАМЫШЛЫ

Напомним, что 22 января «Коммерсант» со ссылкой на источник писал, что правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы, к которому Москва имеет доступ с 2019 года. Изначально роль России там была миротворческой - Москва проводила миссию по разведению курдских и протурецких формирований. По данным информагентства, это может произойти после того, как из провинции Хасеке – последнем пристанище прокурдского альянса «Сирийские демократические силы», на северо-востоке страны будут вытеснены курды.

При этом, как пишет телеканал Syria TV, в среду, 28 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Детали встречи и предмет разговора пока не уточняются.

Помимо прочего, иракское издание Shafaq News со ссылкой на сирийские источники отмечает, что два российских самолета Ил-76 транспортируют оборудование и персонал Камышлы на авиабазу РФ в Хмеймим в Латакии. Перевозку якобы координируют новые сирийские власти и американские военные, находящиеся в провинции Хасеке.

По данным Reuters, вывод российских военных из базы происходит поэтапно: некоторые подразделения перебрасываются на авиабазу Хмеймим, куда также вывозят тяжелое вооружение и военную технику, а другие войска отправляются обратно в Россию. При этом, как обратили внимание журналисты Reuters, флаги РФ по-прежнему развеваются над аэродромом.

Минобороны РФ пока официально не комментировало выход российских военных из авиабазы в Камышлы

ПОЧЕМУ РОССИЯ УХОДИТ

Напомним, что сегодня, помимо аэродрома в Камышлы, российский контингент, как уже упомянуто, также базируется на авиабазе Хмеймим в Латакии. Также у России есть пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Как отметил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, поскольку Турция выполнила все свои задачи на территории Сирии в рамках борьбы с курдами, российского присутствия там в таком случае не будет.

«Россия базировалась на базе Хмеймим, Камышлы – это не тот аэродром, о котором сейчас может идти речь. Это близко к Турции, там никаких вопросов не будет, там турецкий интерес. Российского присутствия там никакого не будет. Американцы отвернулись от курдов, у них теперь другие задачи, что происходит не первый раз. Газеты в Анкаре уже пишут, как Турция своей длинной рукой выполнила все свои задачи на территории Сирии в рамках борьбы с курдами. Турки обосновываются сейчас на территории Сирии в целом, больше там никому делать нечего в таком случае. Поэтому мы сейчас не знаем, какую роль Россия будет играть в этой ситуации», - рассказал он НСН.

Чупрыгин также отметил, что в регион могут вернуться США, так как усиление турецких позиций не устроит американского президента Дональда Трампа.

«Нюанс еще заключается в том, что новые власти Сирии освобождают из курдских тюрем боевиков, но никто не знает, что это за боевики. Вопросы региональной безопасности рассматривать очень сложно, мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше… . Но это все происходит из-за того, что американцы отказались помогать курдам. Если завтра Трамп проснется с новым настроением, то все может опять измениться в другую сторону. США не понравится усиление Турции в регионе, но Трампу пока не до курдов», - подытожил он.

