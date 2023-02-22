«Роскосмос» назвал маловероятным попадание микрометеороида в пристыкованный к МКС корабль
Попадание микрометеороида в пристыкованный к МКС космический корабль весьма маловероятно. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, сообщило агентство ТАСС.
Комментируя инцидент с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-22», Крикалев сказал, что микрометеороид попал в трубочку на радиаторе, а не просто в радиатор или в корабль.
Крикалев подчеркнул, что изучить причины инцидента помогло применение манипулятора американского сегмента МКС. Исследование помогло установить, что корабль повредил микрометеороид.
Ранее стало известно, что система терморегулирования грузового космического корабля «Прогресс МС-21» была повреждена в результате внешнего воздействия. Об этом сообщило агентство НСН.
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