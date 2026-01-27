Шереметьево временно закрыли на прилет на фоне непогоды

Столичный аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении авиагавани.

Аэропорт закрыли на прилет воздушных судов с 09:00 до 12:00 мск.

«Авиакомпании корректируют расписание... Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта», - подчеркнули в воздушной гавани.

Шереметьево продолжит предоставлять информацию по мере получения данных.

Ранее на Москву обрушился снегопад. По данным МЧС, 27-28 января в столичном регионе ожидаются снежные заносы на дорогах и гололедица, пишет 360.ru.

