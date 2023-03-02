«Роскосмос»: расширена программа перекрестных полетов на МКС
Программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года, сообщает «РНЕ ТВ» со ссылкой на «Роскосмос».
Полет пройдет на американском космическом корабле Crew Dragon. Изначально планировались по три миссии российских и американских кораблей в рамках программы перекрестных полетов в 2022-2024 годах.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий NASA и SpaceX перенесли с 28 февраля на 2 марта запуск корабля Crew Dragon, в котором должен был лететь космонавт Роскосмоса.
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