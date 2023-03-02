«Роскосмос»: расширена программа перекрестных полетов на МКС

Полет пройдет на американском космическом корабле Crew Dragon. Изначально планировались по три миссии российских и американских кораблей в рамках программы перекрестных полетов в 2022-2024 годах.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий NASA и SpaceX перенесли с 28 февраля на 2 марта запуск корабля Crew Dragon, в котором должен был лететь космонавт Роскосмоса.

