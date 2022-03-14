В Европе заявили об угрозе антироссийских санкций для космических программ

Антироссийские санкции и ответные меры ставят под угрозу высокозатратные космические проекты, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Отмечается, что санкции окажут влияние на европейскую миссию ExoMars, в ходе которой на Марс из России должен был быть отправлен марсоход, передают «Известия».

Также сообщается, что Россия занимается ориентированием МКС в пространстве, что ставит другие страны в зависимое положение.