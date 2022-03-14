В Европе заявили об угрозе антироссийских санкций для космических программ
Антироссийские санкции и ответные меры ставят под угрозу высокозатратные космические проекты, сообщает швейцарский телеканал SRF.
Отмечается, что санкции окажут влияние на европейскую миссию ExoMars, в ходе которой на Марс из России должен был быть отправлен марсоход, передают «Известия».
Также сообщается, что Россия занимается ориентированием МКС в пространстве, что ставит другие страны в зависимое положение.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направила письменные обращения партнерам по Международной космической станции (МКС). В документе содержится требование снять с предприятий «Роскосмоса» незаконные санкции.
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