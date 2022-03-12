«Роскосмос» требует от партнеров по МКС снять санкции с предприятий корпорации
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направила письменные обращения партнерам по Международной космической станции (МКС). В документе содержится требование снять с предприятий «Роскосмоса» незаконные санкции. Об этом он написал на своей странице в Telegram.
«На кого может "приводниться" или "приземлиться" 500-тонная Международная космическая станция?.. Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», - отметил Рогозин.
«Роскосмос» направил обращения в адрес руководства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA), а также Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE).
Ранее Рогозин заявил, что для продления эксплуатации МКС потребуются колоссальные средства, иначе станция «развалится» до 2030 года. При этом он назвал работу МКС «неэффективной» в существующих геополитических условиях и заявил, что ресурс станции рассчитан 15 лет, которые отчитываются с 1998 года.
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