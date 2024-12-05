«Двигателей пока нет»: К 2030 году России нужно заменить 300 иностранных самолетов
Виктор Горбачев заявил НСН, что российскому производству не хватает отечественных электронных систем и двигателей, остальные запчасти самолетов удалось заменить.
Производство двигателей в России не идет нужными темпами, так как сдвигаются сроки сертификаций самих самолетов, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН. Он отметил, что не хватает еще электронных систем, а производить не полностью отечественные машины нет смысла.
Минпромторг в 1,5 раза сократил количество моторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в РФ до 2026 года. В этом году готовы только два двигателя вместо запланированных 12, в 2025 году выпустят только семь вместо 25, в 2026 году – 104 вместо 126, заложенных в программу развития авиаотрасли до 2030 года. «Наверстать» упущенное хотят в 2027-2030 годах. Горбачев объяснил, почему замедляется производство.
«Часть авионики нам еще не удалось заменить, в электронных системах импортозамещение сложнее, также проблема с двигателями. Двигатель – это самый главный компонент. Все остальное мы уже можем заменить своими аналогами. У нас будут делать двигатели, но проблема в том, что у нас и машины эти не облетаны. У нас все сертификации летные закончатся не раньше 2027 года, время отодвигается постоянно. Поэтому жесткой необходимости срочно делать двигатели нет. Хотя, конечно, нужно менять двигатели в уже используемых «Суперджетах», которые летают», - рассказал он.
По его словам, российской авиаотрасли предстоит заменить 300 иностранных самолетов к 2030 году.
«У нас одна причина, почему самолеты не выпускаются. Все запчасти в случае выпуска модели должны быть отечественными. Вся электроника, вся компьютерная часть. Пока мы не добьемся импортозамещения на 100%, нет никакого смысла делать дальше воздушные суда. Чтобы делать, а потом ставить их в ремонт? Сколько ждать? Надо уже полностью выпускать с нашими отечественными компонентами. Президент сказал, чтобы в 2030 году у нас летала только отечественная техника, на это надо ориентироваться. Могу сказать, что 300 машин мы должны заменить к этому периоду, это Боинги и Эйрбасы», - заключил собеседник НСН.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «Радиоточке НСН», что российская гражданская авиация из-за санккций лишилась 10% самолетов и теперь нуждается в ротации, однако для этого необходимо существенное финансирование со стороны банков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «И началось!»: Шнуров вспомнил, как пытался петь без мата
- Диетолога и телеведущего Алексея Ковалькова похоронят 6 декабря
- Песков отказался комментировать слова Кадырова с критикой СКР и МВД
- Шнуров считает, что группа «Руки Вверх!» разлагает общество
- СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выставил на торги
- За сутки над территорией России сбили 101 БПЛА
- Слуцкий назвал вбросом вопрос выдвижения дочери Жириновского на выборы в Госдуму
- В США в штате Мэриленд перестали работать госорганы из-за опасной бактерии
- На Украине заявили, что выборы президента пройдут после подписания мирного договора
- Шнуров выступил против выпуска фильма о группе «Ленинград»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru