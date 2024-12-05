«Двигателей пока нет»: К 2030 году России нужно заменить 300 иностранных самолетов

«Часть авионики нам еще не удалось заменить, в электронных системах импортозамещение сложнее, также проблема с двигателями. Двигатель – это самый главный компонент. Все остальное мы уже можем заменить своими аналогами. У нас будут делать двигатели, но проблема в том, что у нас и машины эти не облетаны. У нас все сертификации летные закончатся не раньше 2027 года, время отодвигается постоянно. Поэтому жесткой необходимости срочно делать двигатели нет. Хотя, конечно, нужно менять двигатели в уже используемых «Суперджетах», которые летают», - рассказал он.

По его словам, российской авиаотрасли предстоит заменить 300 иностранных самолетов к 2030 году.

«У нас одна причина, почему самолеты не выпускаются. Все запчасти в случае выпуска модели должны быть отечественными. Вся электроника, вся компьютерная часть. Пока мы не добьемся импортозамещения на 100%, нет никакого смысла делать дальше воздушные суда. Чтобы делать, а потом ставить их в ремонт? Сколько ждать? Надо уже полностью выпускать с нашими отечественными компонентами. Президент сказал, чтобы в 2030 году у нас летала только отечественная техника, на это надо ориентироваться. Могу сказать, что 300 машин мы должны заменить к этому периоду, это Боинги и Эйрбасы», - заключил собеседник НСН.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «Радиоточке НСН», что российская гражданская авиация из-за санккций лишилась 10% самолетов и теперь нуждается в ротации, однако для этого необходимо существенное финансирование со стороны банков.

