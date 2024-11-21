СМИ: В России приостановили полеты половины самолетов Airbus neo

Более половины всего парка оставшихся в России самолетов Airbus A320neo и А321neo приостановили полеты из-за сложностей с обслуживанием двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Flightradar24, из 66 лайнеров этого семейства простаивают 34.

Наиболее сложная ситуация у компании S7, приостановившей полеты 31 из 39 самолетов A320/А321neo возрастом 3-7 лет. Воздушные суда оснащены американскими двигателями Pratt & Whitney. По данным источников, перевозчик будет экономить ресурсы техники до начала следующего высокого сезона, когда большую часть лайнеров могут вновь вернуть в расписание. При этом другие собеседники издания заявляют, что ресурсы двигателей более чем 20 самолетов фактически исчерпаны.

Кроме того, девять самолетов A320/А321neo остается у «Аэрофлота» (два находятся на обслуживании), 11 лайнеров — у «Уральских авиалиний» (один припаркован), по два воздушных судна — у «Северного ветра» и Smartavia, три — у «Северо-Запада». Борты всех крупных перевозчиков, помимо S7, оснащены французскими двигателями Leap.

Как пишет «Коммерсантъ», детали Pratt & Whitney и Leap критикуют за «детские болезни» и нерешенные проблемы на фоне конкурентной спешки в работе над лайнерами A320neo и Воеing МАХ. У французских двигателей межремонтный период составляет в среднем 2–2,5 года, у американских — каждые полтора года интенсивного использования. По данным источников, при отсутствии ремонта в России лайнеры семейства могут массово начать выбывать из эксплуатации с 2026 года.

Собеседники издания сомневаются в возможности освоения ремонтов двигателей A320/А321neo внутри страны. При этом некоторые источники допускают, что детали можно вывезти для ремонта за границу. Несколько авиаперевозчиков уже запрашивали разрешение Минтранса на вывоз, но не получили ответа от ведомства.

Ранее стало известно, что в следующем году самолеты в РФ могут прекратить полеты по нескольким субсидируемым маршрутам из-за низкой рентабельности, напоминает Ura.ru.

