В Омске произошел второй с начала месяца случай выбросов фенола
8 ноября 202508:58
Предельно допустимая концентрация фенола была превышена в Омске 7 ноября. Об этом сообщило Минприроды региона.
«На региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе... зафиксировано кратковременное превышение ПДК по фенолу в 3,4 раза (0,034 мг/м3)», - отметили в ведомстве.
Выброс стал уже вторым с начала месяца. Так, 3 ноября на этом посту зарегистрировали 1,8 ПДК фенола.
В сентябре в Омске произошли выбросы хлорида водорода.
