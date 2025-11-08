В Омске произошел второй с начала месяца случай выбросов фенола

Предельно допустимая концентрация фенола была превышена в Омске 7 ноября. Об этом сообщило Минприроды региона.

«На региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе... зафиксировано кратковременное превышение ПДК по фенолу в 3,4 раза (0,034 мг/м3)», - отметили в ведомстве.

Выброс стал уже вторым с начала месяца. Так, 3 ноября на этом посту зарегистрировали 1,8 ПДК фенола.

В сентябре в Омске произошли выбросы хлорида водорода.

ФОТО: РИА Новости
