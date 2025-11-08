Байден заявил, что Трамп позорит Соединенные Штаты

Президент Дональд Трамп позорит страну, считает бывший глава государства Джо Байден. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии Демократической партии в Омахе.

Как отметил политик, нынешнему лидеру США стоит понимать, что он работает на американцев, а не только «на миллиардеров и миллионеров».

«Я зол... Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», - подчеркнул Байден.

Экс-президент напомнил, что Трамп снес восточное крыло Белого дома, точно так же он поступает с конституцией, верховенством права и демократией в США.

Ранее Дональд Трамп называл Джо Байдена «худшим президентом в истории» Соединенных Штатов, который превратил страну в хаос.

