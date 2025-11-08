В Белгородской области жителей будут информировать о БПЛА по радио

Жителей Волоконовского района Белгородской области будут информировать об опасности ударов беспилотников по радио. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в Max.

«В Волоконовском районе на частотах двух радиостанций — "Радио Z" и "Мир Белогорья" — запустили информирование жителей об опасности атак БПЛА», - указал губернатор.

Как отметил Гладков, подобную работу пока не провели только в Грайворонском округе, после атак ВСУ для этого нет технической возможности. Власти постараются исправить ситуацию в течение двух недель.

Ранее губернатор сообщил об установке девяти дополнительных модульных укрытий в Белгороде, еще 14 сооружений находятся в производстве.

