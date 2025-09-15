Проблемой усовершенствования подготовки пилотов, управляющих летательными аппаратами малого класса, озаботилась Ассоциация малых авиационных предприятий России. Она обратилась к Росавиации с предложением ввести государственные экзамены для летчиков и систему допусков по примеру сдачи на водительские права для автомобилистов, сообщают «Известия». Как отмечают в МалАП, сейчас экзамены в авиационных учебных центрах нередко проходят формально, а пилоты могут садиться за штурвал даже после 40-часового курса подготовки. Это может привести к росту аварийности.

«Действительно, такая проблема существует. Ребята, которые катаются на собственных самолетах, какие-то школы непонятные заканчивают, курсы. Удостоверение летное они получают не в Росавиации, а где-то там, по типу ДОСААФ. Здесь могут какие-то вещи проскакивать. Надо ужесточать систему подготовки и получения права на осуществление полетов, за всеми не уследишь», - объяснил Виктор Горбачев.

Он особо подчеркнул, что к подготовке пилотов для большой авиации значительных вопросов пока нет. При этом, по его словам, надо быть заранее готовыми к поступлению новых типов самолетов.