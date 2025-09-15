В авиаотрасли призвали ужесточить правила сдачи экзамена для частных пилотов

Член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев назвал НСН способ решения проблемы безопасности малой авиации.

Проблему качества подготовки пилотов в малой авиации необходимо решать за счет ужесточения правил сдачи экзамена на получение летного удостоверения. Об этом в комментарии НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Проблемой усовершенствования подготовки пилотов, управляющих летательными аппаратами малого класса, озаботилась Ассоциация малых авиационных предприятий России. Она обратилась к Росавиации с предложением ввести государственные экзамены для летчиков и систему допусков по примеру сдачи на водительские права для автомобилистов, сообщают «Известия». Как отмечают в МалАП, сейчас экзамены в авиационных учебных центрах нередко проходят формально, а пилоты могут садиться за штурвал даже после 40-часового курса подготовки. Это может привести к росту аварийности.

«Действительно, такая проблема существует. Ребята, которые катаются на собственных самолетах, какие-то школы непонятные заканчивают, курсы. Удостоверение летное они получают не в Росавиации, а где-то там, по типу ДОСААФ. Здесь могут какие-то вещи проскакивать. Надо ужесточать систему подготовки и получения права на осуществление полетов, за всеми не уследишь», - объяснил Виктор Горбачев.

Он особо подчеркнул, что к подготовке пилотов для большой авиации значительных вопросов пока нет. При этом, по его словам, надо быть заранее готовыми к поступлению новых типов самолетов.

«Профессиональных пилотов для коммерческих перевозок готовят очень серьезно. Их выпускают государственные училища (академии гражданской авиации) в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Людей учат по пять лет. В самих авиакомпаниях существует строжайший контроль. Пилоты чуть ли не каждую неделю в обязательном порядке проходят подготовку на тренажёрах. В целом, пилотов пока хватает, учитывая существующий авиапарк. Однако, если пойдут новые типы воздушных судов, необходимо будет увеличивать число выпускников», - отметил авиаэксперт.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале сентября 2025 года произошло три катастрофы малых воздушных судов с гибелью людей – в Рязанской, Московской и Ростовской областях. Ассоциация МалАП предложила реализовать две ключевые инициативы — наделить Росавиацию обязанностями и ресурсами для проверки практических навыков пилотов, а также принять законопроект о саморегулировании авиатакси. Такие меры призваны обеспечить условия для развития рынка авиатакси с необходимым уровнем безопасности услуг.

