Останутся без самолетов: Что будет с авиацией в Сибири после проверки «Ангары»

Возможный запрет на полеты для компании «Ангара» в Восточной Сибири может привести к серьезным задержкам в полетах, заявил НСН Олег Пантелеев.

Ряд населенных пунктов зависят только от одного авиаперевозчика, поэтому запрет деятельности «Ангары» приведет к проблемам для жителей Восточной Сибири и для местного бизнеса, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.

Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты — основанием станут результаты проверки Ространснадзора после катастрофы «Ан-24» в июле. В том же месяцев Росавиация аннулировала у перевозчика сертификат организации по техобслуживанию воздушных судов. Утверждается, что половина самолетов авиакомпании эксплуатируется с нарушением требований, а сами полеты выполняются без нормального техобслуживания, также найдены серьезные проблемы в подготовке экипажей, сообщили «Известия». В таком случае компанию могут лишить статуса перевозчика, хотя она является основной для Восточной Сибири. Пантелеев отметил, что это станет проблемой, но не катастрофой для региона.

Ространснадзор нашел в работе авиакомпании «Ангара» массовые нарушения
«Если приостановят деятельность “Ангары” как перевозчика, то ряд населенных пунктов останутся без нужного объема авиарейсов. Конечно, в долгосрочной перспективе эти вопросы решатся, если передать самолеты и летный состав другим, но на это уйдет несколько месяцев. Это станет серьезным испытанием и для регионов, и для бизнеса. Когда это будет сделано, пока непонятно, но пусть сперва чиновники закончат проверки и сделают свою работу. К тому же, здесь существует системная проблема: все рейсы в Восточной Сибири нерентабельны, а государственное субсидирование перевозок не покрывает издержки авиакомпаний. На чем-то придется экономить в любом случае, а это крайне неблагоприятно скажется на безопасности полетов», — указал он.

Ранее Пантелеев в эфире НСН усомнился в передаче российских Аirbus другим странам.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперелетыРоссийская АвиацияСамолетыСамолёт

