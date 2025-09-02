Останутся без самолетов: Что будет с авиацией в Сибири после проверки «Ангары»
Возможный запрет на полеты для компании «Ангара» в Восточной Сибири может привести к серьезным задержкам в полетах, заявил НСН Олег Пантелеев.
Ряд населенных пунктов зависят только от одного авиаперевозчика, поэтому запрет деятельности «Ангары» приведет к проблемам для жителей Восточной Сибири и для местного бизнеса, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.
Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты — основанием станут результаты проверки Ространснадзора после катастрофы «Ан-24» в июле. В том же месяцев Росавиация аннулировала у перевозчика сертификат организации по техобслуживанию воздушных судов. Утверждается, что половина самолетов авиакомпании эксплуатируется с нарушением требований, а сами полеты выполняются без нормального техобслуживания, также найдены серьезные проблемы в подготовке экипажей, сообщили «Известия». В таком случае компанию могут лишить статуса перевозчика, хотя она является основной для Восточной Сибири. Пантелеев отметил, что это станет проблемой, но не катастрофой для региона.
«Если приостановят деятельность “Ангары” как перевозчика, то ряд населенных пунктов останутся без нужного объема авиарейсов. Конечно, в долгосрочной перспективе эти вопросы решатся, если передать самолеты и летный состав другим, но на это уйдет несколько месяцев. Это станет серьезным испытанием и для регионов, и для бизнеса. Когда это будет сделано, пока непонятно, но пусть сперва чиновники закончат проверки и сделают свою работу. К тому же, здесь существует системная проблема: все рейсы в Восточной Сибири нерентабельны, а государственное субсидирование перевозок не покрывает издержки авиакомпаний. На чем-то придется экономить в любом случае, а это крайне неблагоприятно скажется на безопасности полетов», — указал он.
Ранее Пантелеев в эфире НСН усомнился в передаче российских Аirbus другим странам.
