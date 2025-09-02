Ряд населенных пунктов зависят только от одного авиаперевозчика, поэтому запрет деятельности «Ангары» приведет к проблемам для жителей Восточной Сибири и для местного бизнеса, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.



Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты — основанием станут результаты проверки Ространснадзора после катастрофы «Ан-24» в июле. В том же месяцев Росавиация аннулировала у перевозчика сертификат организации по техобслуживанию воздушных судов. Утверждается, что половина самолетов авиакомпании эксплуатируется с нарушением требований, а сами полеты выполняются без нормального техобслуживания, также найдены серьезные проблемы в подготовке экипажей, сообщили «Известия». В таком случае компанию могут лишить статуса перевозчика, хотя она является основной для Восточной Сибири. Пантелеев отметил, что это станет проблемой, но не катастрофой для региона.