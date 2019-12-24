Упавший Су-57 тестировался на запредельных режимах полёта

Двигатель истребителя Т-50 (серийное наименование Су-57), который упал в Хабаровском крае, проходил проверку по специальным программам на максимальных режимах. Об этом РИА Новости рассказал экс-командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Валерий Горбенко. По его словам, испытательные режимы проводились перед передачей машины в войска.

Самолет при таких проверках пилотируют заводские лётчики-испытатели высшей квалификации. Этот истребитель был первой серийной машиной данного типа, которую предполагалось передать военным 27 декабря на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.