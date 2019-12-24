Упавший Су-57 тестировался на запредельных режимах полёта
Двигатель истребителя Т-50 (серийное наименование Су-57), который упал в Хабаровском крае, проходил проверку по специальным программам на максимальных режимах. Об этом РИА Новости рассказал экс-командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Валерий Горбенко. По его словам, испытательные режимы проводились перед передачей машины в войска.
Самолет при таких проверках пилотируют заводские лётчики-испытатели высшей квалификации. Этот истребитель был первой серийной машиной данного типа, которую предполагалось передать военным 27 декабря на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.
Называются две версии причин катастрофы: отказ в системе электронного управления самолёта и ошибка пилотирования.
Первая рассматривается в качестве основной. Пилот сумел вовремя катапультироваться, он не получил серьёзных повреждений.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН подчеркнул, что это главное в данной ситуации.
Выяснением причин падения Су-57 займётся специальная комиссия, сообщает Москва 24 со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию. Комиссия будет образована при Минпромторге во главе с заместителем министра промышленности и торговли Олегом Бочаровым.
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