Новый сделают! Заслуженный пилот о разбившемся истребителе Т-50
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации описал в эфире НСН, что происходило в небе, когда летчик-испытатель решил катапультироваться.
Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, ЧП произошло во время испытания двигателя. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет. О состоянии пилота ничего неизвестно. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что, прежде всего, рад, что жив летчик-испытатель.
«Т-50 – это переходная модель С-57, экспериментальная, судно из линейки нового поколения, и что угодно могло произойти. Летчик проводил испытательный полет, возможно, специально машину загонял на какие-то сверхрежимы, на которых потом она вообще никогда летать не будет. Летчики-испытатели – они же вообще без головы люди. Если летчик катапультировался, значит что-то пошло не так. Не хочется трагедий под Новый год. А машина?! Так это железяка, другую сделают. Тем более, что этот истребитель специально, что называется, на разлом делают. Су-57 прошел испытание в Сирии. Скорее всего, по программе нужно было что-то доделать», - предположил свой сценарий развития событий собеседник НСН.
«Возможно пилот заложил такие перегрузки, что истребитель не выдержал. Слава Богу, что летчик жив»
В Минобороны сообщали, что Су-57 действительно дважды испытывался в Сирии в боевых условиях. По словам экспертов, стоимость одного серийного Су-57 для ВКС РФ будет превышать 2 млрд рублей.
До конца нынешнего российское военное ведомство должно получить первый серийный Су-57, второй - в 2020 году. В Объединенной авиастроительной корпорации официально заявили, что для расследования причин крушения Т-50 (Су-57) крае создана специальная комиссия.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Обыски идут в крупнейшей в РФ компании автозапчастей
- Новый сделают! Заслуженный пилот о разбившемся истребителе Т-50
- В «Современнике» объяснили причину госпитализации Волчек
- Метеорит угодил в российский спутник
- Новости за ночь: Россия ответила ЕС на претензии из-за ж/д сообщения с Крымом