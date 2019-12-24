Новый сделают! Заслуженный пилот о разбившемся истребителе Т-50

Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, ЧП произошло во время испытания двигателя. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет. О состоянии пилота ничего неизвестно. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что, прежде всего, рад, что жив летчик-испытатель.

«Т-50 – это переходная модель С-57, экспериментальная, судно из линейки нового поколения, и что угодно могло произойти. Летчик проводил испытательный полет, возможно, специально машину загонял на какие-то сверхрежимы, на которых потом она вообще никогда летать не будет. Летчики-испытатели – они же вообще без головы люди. Если летчик катапультировался, значит что-то пошло не так. Не хочется трагедий под Новый год. А машина?! Так это железяка, другую сделают. Тем более, что этот истребитель специально, что называется, на разлом делают. Су-57 прошел испытание в Сирии. Скорее всего, по программе нужно было что-то доделать», - предположил свой сценарий развития событий собеседник НСН.