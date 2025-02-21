«Ухлопали миллионы!»: Кто ответит за провал самолёта «Байкал»

Те лица, которые утвердили программу по самолету «Байкал», должны понести уголовную ответственность, если выяснится, что такой дорогой самолет имеет конструктивные проблемы, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» может быть заморожен или передан S7 Group. Это связано с конструктивными проблемами самолета, на устранение которых, по данным источников, может потребоваться до пяти лет. В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство необходимого для этого двигателя обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации, в 1,8 млрд рублей, в то время как доработка «Байкала», утверждают собеседники – минимум в пять раз дороже. Смирнов отметил, что специалисты предупреждали о таком развитии событий.