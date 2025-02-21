«Ухлопали миллионы!»: Кто ответит за провал самолёта «Байкал»
В России 30 лет умышленно разрушали самолетостроение и довели до того, что даже небольшому самолету Ан-2 не могут организовать замену, отметил в эфире НСН заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Те лица, которые утвердили программу по самолету «Байкал», должны понести уголовную ответственность, если выяснится, что такой дорогой самолет имеет конструктивные проблемы, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» может быть заморожен или передан S7 Group. Это связано с конструктивными проблемами самолета, на устранение которых, по данным источников, может потребоваться до пяти лет. В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство необходимого для этого двигателя обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации, в 1,8 млрд рублей, в то время как доработка «Байкала», утверждают собеседники – минимум в пять раз дороже. Смирнов отметил, что специалисты предупреждали о таком развитии событий.
«Новость является подтверждением того, что мы были правы, что этот самолет надо очень тщательно продумать. Если там конструктивные недостатки, то такие самолеты к полетам с пассажирами не допускаются однозначно. И те миллионы, которые на него ухлопаны… За это должны понести серьезнейшую ответственность те, кто программу по «Байкалу» утвердил. Прежде чем утверждать, надо хорошо просчитывать, продумывать и профессионально смотреть на это дело, а не только с той точки зрения, сколько мы из бюджетных денег можем украсть и положить в собственный карман, что сейчас и происходит. И если информация, которую выдала газета, подтвердится, то необходимо просто открывать уголовное дело в классическом варианте. И рассматривать его с тем, куда делись миллиарды и почему сделали подобие самолета, а не самолет, который заменил бы Ан-2», - сказал Смирнов.
Он отметил, что в России 30 лет умышленно разрушали самолетостроение и довели до того, что даже небольшому самолету Ан-2 не могут организовать замену.
«Мы, профессионалы, все время относимся с подозрением к таким выступлениям: «Ура, мы сделали самолет лучший в мире, который заменит Ан-2, который называется «Байкал». Но те характеристики, которые объявлены «Байкалом», они не заменяют самолет Ан-2. Начиная даже с того, что Ан-2 возит 12 пассажиров, а «Байкал», о котором говорят лучший в мире и так далее, чепуху всякую, везет всего лишь девять человек. Следующий момент – Ан-2 производит посадки на снег, лед и воду. То есть, имеет шасси такие, которые можно менять – летом на колесах, зимой на лыжах, а там, где нет аэродромов, но есть водные поверхности, ставят поплавки вместо шасси. У нас 30 лет умышленно разрушали самолетостроение и довели до сегодняшней ситуации, что даже самолету Ан-2, маленькому самолетику, не могут организовать замены каким-то другим», - добавил собеседник агентства.
На запуск «Байкала» в серийное производство из федерального бюджета предприятию выделили 3,5 млрд рублей. Проект начали разрабатывать осенью 2019 года. В 2021 году модель представили на Международном авиакосмическом салоне, первый испытательный полет состоялся в январе 2022 года. Разработчик и производитель самолета – дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданский авиации» – «Байкал-Инжиниринг», передает «Радиоточка НСН».
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