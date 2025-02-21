СМИ: Проект создания самолета «Байкал» могут заморозить

Судьба проекта легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901) пока не решена, сроки поставок могут сдвинуть. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что самолет должен был занять нишу устаревшего Ан-2. Однако «Байкалу» потребовались конструктивные доработки, на исполнение которых уйдет от трех до пяти лет. По словам источника, при проектировании самолета были допущены «драматические ошибки», которые обнаружились только сейчас, и «Байкал» фактически необходимо собирать заново. Так, специалисты выявили сложности с устойчивостью на малых скоростях и высокими усилиями на штурвале, заявили о необходимость увеличить хвостовое оперение, перенести хвостовое колесо и переработать шасси.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) запросил на доработку модели дополнительное финансирование - по данным источника, речь идет о сумме около 10 млрд рублей. При этом близкий к Минтрансу собеседник издания допустил, что программу по созданию самолета могут «безболезненно закрыть» после определения альтернативы, и завод сконцентрируется на разработке «Ладоги» и российско-белорусского «Освея». В свою очередь, близкий к Минпромторгу источник допустил, что производство «Байкала» передадут в S7 Group.

В то же время, по данным «Коммерсанта», Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») займется возобновлением производства двигателя ТВД-10Б для Ан-2. Ремоторизированный «кукурузник» рассматривается в качестве временной альтернативы новому самолету в программе поставок до 2030 года. На производство двигателя потребуется около 1,8 млрд рублей.

УЗГА планировал создать 95 самолетов «Байкал» до 2030 года, ожидалось, что воздушные суда будут использовать для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке, напоминает Ura.ru.

