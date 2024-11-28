Росавиация: причин отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет
Росавиация заявила, что инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Анталье не является основанием для прекращения использования этих воздушных судов. По предварительным данным, причина происшествия не связана с конструкцией самолета.
В ведомстве отметили, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным стандартам, прошел все необходимые испытания и соответствует всем требованиям безопасности. В настоящее время проводится расследование произошедшего.
Инцидент произошел вечером 24 ноября, когда самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, совершил жесткую посадку, после чего на борту начался пожар. Все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были успешно эвакуированы. Никто не пострадал, пассажиров разместили в гостинице.
Авиакомпания заявила, что причиной посадки стал непредсказуемый сдвиг ветра. В Объединенной авиастроительной корпорации уточнили, что пожар мог возникнуть из-за сильного удара о полосу при посадке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru