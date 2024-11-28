Росавиация: причин отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет

Росавиация заявила, что инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Анталье не является основанием для прекращения использования этих воздушных судов. По предварительным данным, причина происшествия не связана с конструкцией самолета.

В ведомстве отметили, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным стандартам, прошел все необходимые испытания и соответствует всем требованиям безопасности. В настоящее время проводится расследование произошедшего.