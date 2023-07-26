«Страшные деньжищи!»: Авиакомпаниям разрешают завышать цены

Российские авиакомпании неограниченно завышают цены на билеты и требуют от пассажиров «сумасшедших денег», заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН. В связи с этим он не увидел необходимости предоставлять компаниям дополнительные субсидии.

Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 млрд рублей перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток, совершенные в 2022 году. Дефицит субсидии на 2023 год оценивается в 4,3 млрд рублей. Сейчас Минтранс предлагает перенести погашение долга на 2024 год, опасаясь исков перевозчиков и сокращения рейсов по социальным маршрутам, пишет «Коммерсант». Горбачев считает, что погашать долг вообще не нужно.