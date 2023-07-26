«Страшные деньжищи!»: Авиакомпаниям разрешают завышать цены
Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил НСН, что государству не нужно дополнительно спонсировать компании, которые неограниченно завышают цены на билеты.
Российские авиакомпании неограниченно завышают цены на билеты и требуют от пассажиров «сумасшедших денег», заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН. В связи с этим он не увидел необходимости предоставлять компаниям дополнительные субсидии.
Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 млрд рублей перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток, совершенные в 2022 году. Дефицит субсидии на 2023 год оценивается в 4,3 млрд рублей. Сейчас Минтранс предлагает перенести погашение долга на 2024 год, опасаясь исков перевозчиков и сокращения рейсов по социальным маршрутам, пишет «Коммерсант». Горбачев считает, что погашать долг вообще не нужно.
«Если разобраться, дополнительно финансировать по этим льготным полетам не надо, если брать мировой опыт. Обычно где-то государство просит снизить тарифы, но зато этим авиакомпаниям дают более выгодные маршруты, особенно зарубежные. Так поступают, например, в США. У американцев сегодня около 900 миллионов пассажиров перевезенных в год, у нас - 98 миллионов. Таким путем они увеличивают объемы перевозок. У них примерно 85% - это внутренние перевозки. А у нас практически 50 на 50», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что российские компании берут с пассажиров большие деньги за билеты, а ФАС на это никак не реагирует.
«Их государство спонсирует, а с нас берут страшные деньжищи. Например, вчера посмотрел, что билет до Тбилиси стоит 120 тысяч туда и обратно. Это что такое? У нас до Камчатки долететь дешевле. Это сумасшедшее дело, но это официально. "Грузинские авиалинии" берут меньше. ФАС на это не реагирует. Может быть, есть договоренность о том, чтобы компенсировать все льготные полеты такими вот полетами. У авиакомпаний есть такая возможность, потому что они не приравнены к естественным монополистам. Здесь никакого контроля. Поэтому плакать и стонать им не нужно. Сейчас у нас идет летний пик, перевозка идет», - отметил он.
Горбачев считает, что авиакомпании справляются и без государственной поддержки, в конце года заявляя о серьезной прибыли.
«Надо вызывать авиакомпании, разговаривать с ними: раз их покормили, два покормили, они на этих донорствах сидят, а потом не знают, куда девать прибыль. Речь идет о наших национальных перевозчиках - "Аэрофлот", "Россия". Они и до этого получали деньги, эта кормушка действует уже семь-восемь лет. В прошлом году государство 120 миллиардов выплатило авиакомпаниям на их поддержку. Они нормально летают, у них есть трудности, но они летают, получают запчасти через третьи страны, проводят обслуживание, ремонт», - заключил эксперт.
Несколько дней назад президент России Владимир Путин пожурил главу Минтранса России Виталия Савельева за то, что ранее закупалось много самолетов на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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