Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на региональные перевозки
Российские авиакомпании попросили ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные перевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране, пишет «Коммерсантъ».
С такой инициативой выступили представители авиакомпании S7. Уточняется, что речь идет о рейсах между аэропортами регионов в обход Москвы, а также маршрутах между центральными регионами и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом.
Авиаперевозчик отметил, что тарифы на внутренние перевозки и размер их субсидирования никто не менял со старта программы госфинансирования в 2013 году, в связи с чем их надо пересмотреть. В компании также уточнили, что сейчас региональный рейс окупается, только если его загрузка превышает 85%.
В понедельник 2 октября Москве отменили и задержали 29 рейсов, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru