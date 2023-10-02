Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на региональные перевозки

С такой инициативой выступили представители авиакомпании S7. Уточняется, что речь идет о рейсах между аэропортами регионов в обход Москвы, а также маршрутах между центральными регионами и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом.

Авиаперевозчик отметил, что тарифы на внутренние перевозки и размер их субсидирования никто не менял со старта программы госфинансирования в 2013 году, в связи с чем их надо пересмотреть. В компании также уточнили, что сейчас региональный рейс окупается, только если его загрузка превышает 85%.

В понедельник 2 октября Москве отменили и задержали 29 рейсов, передают «Известия».

