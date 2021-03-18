Ученым удалось выяснить, куда делась вода на Марсе

По словам ученых, около четырех миллиардов лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от ста до 1,5 тысячи метров.

Эксперты планируют продолжить изучение процессов, в результате которых поверхностная вода планеты была законсервирована в горных породах. Для этого будут использованы данные марсохода Perseverance.

Perseverance — новейший марсоход NASA. Он стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.

