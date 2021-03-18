Ученым удалось выяснить, куда делась вода на Марсе
Большая часть воды, которая раньше была на Марсе, находится в минералах, слагающих горные породы планеты, пишет Science со ссылкой на исследование американских ученых.
На поверхности Красной планеты до сих пор сохранились пересохшие русла рек. Раньше считалось, что вся вода улетучилась в космос. Исследователи поставили эту гипотезу под сомнение.
По словам ученых, около четырех миллиардов лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от ста до 1,5 тысячи метров.
Эксперты планируют продолжить изучение процессов, в результате которых поверхностная вода планеты была законсервирована в горных породах. Для этого будут использованы данные марсохода Perseverance.
Perseverance — новейший марсоход NASA. Он стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.
Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.
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