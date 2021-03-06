Perseverance совершил первую тестовую поездку по Марсу

Движение ровера продолжалось 33 минуты, за это время марсоход преодолел 6,5 метра. По данным NASA, в ходе поездки аппарат успешно прошел тестирование систем для последующей их калибровки и проверки научных инструментов на ровере.

Ожидается, что с началом научной работы марсоход будет преодолевать 200 и более метров за раз.

Perseverance — новейший марсоход NASA. Он стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

