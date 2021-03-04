Опубликованы новые снимки Марса

Снимки Марса опубликованы Китайским национальным космическим управлением.

Отмечается, что три снимка были сделаны с помощью первого в стране исследовательского зонда Tianwen-1.

Ранее российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял с орбиты Марса гигантские смерчи.


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