Опубликованы новые снимки Марса
4 марта 202123:26
Снимки Марса опубликованы Китайским национальным космическим управлением.
Отмечается, что три снимка были сделаны с помощью первого в стране исследовательского зонда Tianwen-1.
China releases images of Mars captured by #Tianwen-1— CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2021
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Ранее российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял с орбиты Марса гигантские смерчи.
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4 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru