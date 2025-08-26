В Нижневартовске вынужденно сел летевший из Лондона в Пекин самолет

Самолет, летевший из Лондона в Пекин, совершил посадку в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сел точно», – отметил собеседник агентства.

Источник указал, что посадка борта была вынужденной.

В свою очередь, в аэропорту Нижневартовска отметили, что пока не могут дать информацию о происшествии с рейсом. Вместе с тем в авиагавани указали, что все «в рабочем режиме, все хорошо».

По данным СМИ, самолет авиакомпании Air China, который следовал из Лондона в Пекин, совершил посадку в Нижневартовске в связи с отказом двигателя. На борту находятся 311 пассажиров.

Ранее рейс Москва - Петропавловск-Камчатский сел в аэропорту Нижневартовска, причины посадки не уточнялись, пишет Ura.ru.

