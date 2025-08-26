В Нижневартовске вынужденно сел летевший из Лондона в Пекин самолет
Самолет, летевший из Лондона в Пекин, совершил посадку в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сел точно», – отметил собеседник агентства.
Источник указал, что посадка борта была вынужденной.
В свою очередь, в аэропорту Нижневартовска отметили, что пока не могут дать информацию о происшествии с рейсом. Вместе с тем в авиагавани указали, что все «в рабочем режиме, все хорошо».
По данным СМИ, самолет авиакомпании Air China, который следовал из Лондона в Пекин, совершил посадку в Нижневартовске в связи с отказом двигателя. На борту находятся 311 пассажиров.
Ранее рейс Москва - Петропавловск-Камчатский сел в аэропорту Нижневартовска, причины посадки не уточнялись, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки в США
- Надежда канула? Почему отказались спасать альпинистку Наговицину с пика Победы
- В Нижневартовске вынужденно сел летевший из Лондона в Пекин самолет
- США заключат новую торговую сделку с Японией
- Над Крымом сбили восемь БПЛА
- Собянин: В зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей
- Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
- Над 15 регионами России сбили 43 дрона ВСУ
- Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
- «Высоко — не всегда сложно»: Россиянам рассказали, как правильно покорять горы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru