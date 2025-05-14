Трутнев заявил, что самолета «Байкал» не будет

Реализация проекта самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен заменить советский Ан-2, зашла в тупик, его производство не ожидается. Об этом сообщил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он отметил, что работа по разработке малого самолета «Байкал» велась, однако «на сегодняшний день зашла в тупик». «Самолета «Байкал» у нас не ожидается», — цитирует Трутнева «Интерфакс».