Трутнев заявил, что самолета «Байкал» не будет
Реализация проекта самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен заменить советский Ан-2, зашла в тупик, его производство не ожидается. Об этом сообщил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Он отметил, что работа по разработке малого самолета «Байкал» велась, однако «на сегодняшний день зашла в тупик». «Самолета «Байкал» у нас не ожидается», — цитирует Трутнева «Интерфакс».
По словам полпреда, в стране практически нет малой авиации, выход из этой ситуации - ремоторизация самолетов Ан-2.
Создание самолета «Байкал» нужно сворачивать, ему есть достойные альтернативы, которые уже можно запускать в массовое производство, заявлял ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с НСН.
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