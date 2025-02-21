«Не жулики, а патриоты»: Чем Ан-2 лучше проблемного самолета «Байкал»
Самолет Ан-2, который модернизировал омский завод, показывает в полетах очень хорошие качества и может садиться вне аэродромов, заявил НСН заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Создание самолета «Байкал» нужно сворачивать, ему есть достойные альтернативы, которые уже можно запускать в массовое производство, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» может быть заморожен или передан S7 Group. Это связано с конструктивными проблемами самолета, на устранение которых, по данным источников, может потребоваться до пяти лет. В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство необходимого для этого двигателя обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации, в 1,8 млрд рублей, в то время как доработка «Байкала», утверждают собеседники – минимум в пять раз дороже. Смирнов отметил, что оставшиеся деньги нужно вложить в уже существующие альтернативы.
«Модернизировать самолет, который сразу же не приглянулся эксплуатантам и не может выполнять тех функций, которые выполнял Ан-2… Какой смысл его дальше выпускать? Конечно, его надо сворачивать. Альтернативы есть. Например, есть омский завод, который модернизировал самолет Ан-2, убрал одно крыло, сделал его не четырехкрылым, а двукрылым. Он показывает в полетах очень хорошие качества, может садиться вне аэродромов, что очень важно. Берет 12 пассажиров. Надо просто на него обратить внимание, он готов, уже испытан и так далее, вложить туда оставшиеся деньги. Уверен, что этот самолет можно запускать в массовое производство, просто нужно много формальностей пройти. И другие есть варианты, но которыми занимаются не жулики, а настоящие патриоты, профессионалы и люди, болеющие за Россию. А не тот, кто болеет за то, чтобы быстрее очередной дворец купить в Штатах, Великобритании или на берегу теплого моря», - сказал Смирнов.
Он отметил, что самолет Superjet 100, как и «Байкал», имеет конструктивные дефекты. По словам Смирнова, это системный вопрос, который нужно решать на высшем уровне.
«Наши все пытаются добиться бюджетных ассигнований больших, миллиардов, якобы на новые самолеты, якобы лучшие в мире. Вот под этим флагом сделали Superjet 100, лучший в мире якобы, который не взяла ни одна западная страна. И у нас тоже авиакомпании не очень приветствуют этот самолет, который тоже имеет конструктивные дефекты. И вот сейчас повторяется это дело с «Байкалом». Это уже системный вопрос, его надо рассматривать на высшем уровне и принимать системные решения. Только тогда мы выйдем из этого очень неприятного пикирования нашего самолетостроения», - добавил собеседник агентства.
На запуск «Байкала» в серийное производство из федерального бюджета предприятию выделили 3,5 млрд рублей. Проект начали разрабатывать осенью 2019 года. В 2021 году модель представили на Международном авиакосмическом салоне, первый испытательный полет состоялся в январе 2022 года. Разработчик и производитель самолета – дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданский авиации» – «Байкал-Инжиниринг», передает «Радиоточка НСН».
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