«Дешевле Сочи»: В Госдуме предложили снизить цены на полет до Калининграда
Калининградская область станет востребованным местом пляжного отдыха россиян, рассказал НСН Алексей Волоцков.
Калининградская область по-современному обустроила береговую линию и обладает всеми качествами, чтобы стать пляжным центром для россиян в 2025 году. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Алексей Волоцков.
Власти Калининграда заявили, что пляжи субъекта готовы к летнему сезону — они укомплектованы и безопасны для купания, а обустроенная береговая линия с 20 пляжами протянулась на целых 7 км, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Эксперт подтвердил, что туристическая отрасль очень динамично развивалась в последние годы.
«В прошлом году территория динамично развивалась в туристическом плане. Очень много средств были вложены в пляжи и набережные Солнечногорска и других локаций. Калининградская область увеличивает свой турпоток на 20-30% ежегодно, развивает инфраструктуру и ставит амбициозные задачи. Я думаю, что в этом году данное направление будет очень востребовано в качестве пляжного отдыха: перелет короткий, хорошие морские локации», — отметил он.
Волоцков также выразил надежду, что это направление станет более бюджетным, чем путешествие на юг России.
«Для привлечения новых туристов полеты должны быть дешевле, чем в Краснодарский край. В прошлом году билеты на юг выросли на 30-40%, и спрос был более активен, чем предложение. В этом году в Калининграде может быть баланс, поэтому цены должны быть ниже, чем на курортах Краснодарского края, к тому же россияне будут активнее выбирать более экологически чистую территорию. Основной турпоток в регионе сейчас — это Центральная Россия, но так как сейчас проблематично добраться до субъекта с помощью автомобильного транспорта, то все летают самолетами. Здесь в лидерах Поволжье и западная часть страны с Санкт-Петербургом, чьи жители традиционно посещают Калининград и Калининградскую область», — добавил собеседник НСН.
Ранее гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов рассказал НСН, куда россияне поедут отдыхать в июне.
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