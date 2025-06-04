Калининградская область по-современному обустроила береговую линию и обладает всеми качествами, чтобы стать пляжным центром для россиян в 2025 году. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Власти Калининграда заявили, что пляжи субъекта готовы к летнему сезону — они укомплектованы и безопасны для купания, а обустроенная береговая линия с 20 пляжами протянулась на целых 7 км, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Эксперт подтвердил, что туристическая отрасль очень динамично развивалась в последние годы.