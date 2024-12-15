Кадыров: ВКС РФ нанесли два удара «Искандером» по объекту в Харькове

Ударами ВКС РФ по объекту в Харькове уничтожены около 200 военных ВСУ. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.



По его словам, сразу после утренней атаки беспилотников на Грозный, он передал российским военным оперативные данные, полученные разведкой, о расположении большого количества украинских военных.