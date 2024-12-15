Кадыров: ВКС РФ нанесли два удара «Искандером» по объекту в Харькове
Ударами ВКС РФ по объекту в Харькове уничтожены около 200 военных ВСУ. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, сразу после утренней атаки беспилотников на Грозный, он передал российским военным оперативные данные, полученные разведкой, о расположении большого количества украинских военных.
После этого ВКС России нанесли два удара из комплекса «Искандер» по объектам в Харькове. Кадыров заявил, что в результате этих ударов убиты около 200 украинских военных.
Утром в воскресенье, 15 декабря, три украинских беспилотника атаковали Грозный. Один из аппаратов упал на территории ОМОН «Ахмат-Грозный» Росгвардии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин дал распоряжения по ситуации с танкерами в Керченском проливе
- Кадыров: ВКС РФ нанесли два удара «Искандером» по объекту в Харькове
- Уголовные дела возбуждены из-за крушения танкеров у Керчи
- Моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212»
- МЧС: оба танкера в Керченском проливе еще не затонули
- Спасатели достали из воды 13 членов экипажа «Волгонефть 212»
- Прокуратура заинтересовалась крушениями двух танкеров за день в Керченском заливе
- Кадыров: Беспилотник ВСУ упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный»
- В Керченском проливе затонул еще один танкер
- Опрос: Около половины россиян не будут смотреть новогодние шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru