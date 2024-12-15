Кадыров: ВКС РФ нанесли два удара «Искандером» по объекту в Харькове

Ударами ВКС РФ по объекту в Харькове уничтожены около 200 военных ВСУ. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, сразу после утренней атаки беспилотников на Грозный, он передал российским военным оперативные данные, полученные разведкой, о расположении большого количества украинских военных.

Кадыров: Беспилотник ВСУ упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный»

После этого ВКС России нанесли два удара из комплекса «Искандер» по объектам в Харькове. Кадыров заявил, что в результате этих ударов убиты около 200 украинских военных.

Утром в воскресенье, 15 декабря, три украинских беспилотника атаковали Грозный. Один из аппаратов упал на территории ОМОН «Ахмат-Грозный» Росгвардии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаХарьковЧечняИскандерРамзан Кадыров

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