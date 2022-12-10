Су-25 ВС РФ на предельно малой высоте уничтожили технику ВСУ

Видео ракетных авиаударов, нанесенных экипажами Су-25 по позициям Вооруженных сил Украины, опубликовало Министерство обороны России.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ

Пилоты «Грачей», действуя на максимальной скорости, действовали на малой высоте. Подобные действия военных летчиков требуют от них высочайшего уровня профессионализма.

После выполнения боевой задачи российские Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродромы базирования.

Ранее Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации уничтожили 336 самолётов и 177 вертолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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