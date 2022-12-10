Су-25 ВС РФ на предельно малой высоте уничтожили технику ВСУ
Видео ракетных авиаударов, нанесенных экипажами Су-25 по позициям Вооруженных сил Украины, опубликовало Министерство обороны России.
Пилоты «Грачей», действуя на максимальной скорости, действовали на малой высоте. Подобные действия военных летчиков требуют от них высочайшего уровня профессионализма.
После выполнения боевой задачи российские Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродромы базирования.
Ранее Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации уничтожили 336 самолётов и 177 вертолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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