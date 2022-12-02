Российские войска уничтожили более 500 самолётов и вертолётов ВСУ

Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации уничтожили 336 самолётов и 177 вертолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР и беспилотник «Байрактар-ТБ2» под Херсоном

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также отметил, что были уничтожены 2 599 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 953 танка и других боевых бронированных машин.

«С начала спецоперации уничтожено также 908 боевых машин РСЗО, 3 648 орудий полевой артиллерии и миномётов, 7 437 единиц специальной военной автотехники», - добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФИгорь КонашенковМинобороны РФ
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