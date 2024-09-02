Стыковка «Союза МС-26» с переходным отсеком «Союза-2.1а» прошла на Байконуре

Стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-26» с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а» произошла на космодроме Байконур в Казахстане, сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС

Сообщается, что переходный отсек соединяет «Союз МС-26» с головным обтекателем, обеспечивая интеграцию в бортовую систему управления его командного интерфейса.

Отмечается, что «Союз МС-26» и «Союз-2.1а» стартуют к МКС 11 сентября. Среди членов основного экипажа — астронавт НАСА Дональд Петтит и космонавты «Роскосмоса» Иван Вагнер и Алексей Овчинин.

Ранее ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» стартовала с космодрома Байконур.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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