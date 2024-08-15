С Байконура запустили ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28»
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию ведет госкорпорация «Роскосмос».
Грузовик отделился от третьей ступени ракеты спустя 8 минут 49 секунд после старта. «Союз-2.1а» вывела «Прогресс МС-28» на орбиту.
Космический корабль пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции 17 августа в 08:56 мск. Планируется, что полет грузовика продлится 179 суток.
«Прогресс МС-28» доставит на МКС свыше 2,6 тонны грузов, в частности, сухие грузы для систем станции и экипажа, оборудование для экспериментов, топливо для дозаправки, питьевую воду. Кроме того, космонавтам отправили свежие апельсины и грейпфруты, репчатый лук, сублимированный кофе, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С Байконура запустили ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28»
- Украинский командир: Набранные по мобилизации новобранцы еле ходят
- СМИ: ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о подрыве «Северных потоков»
- Генштаб ВСУ: На купянском и северском направлениях складывается напряженная ситуация
- «Мошеловка»: Мошенники перед 1 сентября используют легенду о распродажах
- Украина заявила, что создаст «зону безопасности» в Курской области
- Житель Мартыновки заявил, что ВСУ специально обстреливали дома мирных жителей
- Финляндия ведет переговоры о продаже Helsinki Hall, принадлежащей россиянам
- «Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
- Чернышов впервые вышел в свет после смерти Заворотнюк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru