С Байконура запустили ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28»

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию ведет госкорпорация «Роскосмос».

Грузовик отделился от третьей ступени ракеты спустя 8 минут 49 секунд после старта. «Союз-2.1а» вывела «Прогресс МС-28» на орбиту.

Космический корабль пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции 17 августа в 08:56 мск. Планируется, что полет грузовика продлится 179 суток.

«Прогресс МС-28» доставит на МКС свыше 2,6 тонны грузов, в частности, сухие грузы для систем станции и экипажа, оборудование для экспериментов, топливо для дозаправки, питьевую воду. Кроме того, космонавтам отправили свежие апельсины и грейпфруты, репчатый лук, сублимированный кофе, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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