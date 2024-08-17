Грузовой корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС
Космический корабль «Прогресс МС-28» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» в российском сегменте Международной космической станции. Трансляцию вела госкорпорация «Роскосмос».
Грузовой корабль был запущен 15 августа с космодрома Байконур.
«Прогресс МС-28» доставил на МКС свыше 2,6 тонны грузов, среди которых топливо дозаправки, сжатый азот, укладки для научных экспериментов, питьевая вода, еда, одежда. На космическую станцию прибыл в том числе рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, позволяющий проводить почти полный — на 84% — обзор небесной сферы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru