Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета

Российская станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к Луне, сообщает «Роскосмос».

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Двигательная установка станции проработала 46 секунд.

«Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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