Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета
13 августа 202302:46
Российская станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к Луне, сообщает «Роскосмос».
Двигательная установка станции проработала 46 секунд.
«Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Су-57 показали эффективность на Украине
- Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета
- СМИ: КНР не пригласила глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»
- Экс-разведчик Риттер назвал секретное оружие России на Украине
- В США заявили о массовом бегстве наемников с Украины
- В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
- Британский адмирал прибыл в Киев
- СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября
- Россияне жалуются на сбой Google
- Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в столице
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru