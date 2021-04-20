«Руки прочь, Рогозин!» Кортнев о выходе России из проекта МКС

Алексей Кортнев: «Одна у нас область, в которой Россия достойно сотрудничает со всем остальным цивилизованным миром – это космос. Есть МКС, но нам и тут нужно хлопнуть дверью, отделиться, построить что-нибудь свое, потому что у России собственная гордость и свой путь. Так хочется сказать: «Руки прочь от космоса, Дмитрий Рогозин!», - но вряд ли он послушает, поскольку у России своя дорога», - отметил в интервью НСН Алексей Кортнев.

