«Руки прочь, Рогозин!» Кортнев о выходе России из проекта МКС
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия начала строительство первого модуля своей орбитальной станции
Россия начала строительство первого модуля национальной орбитальной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Работы планируется завершить к 2025 году.
Алексей Кортнев: «Одна у нас область, в которой Россия достойно сотрудничает со всем остальным цивилизованным миром – это космос. Есть МКС, но нам и тут нужно хлопнуть дверью, отделиться, построить что-нибудь свое, потому что у России собственная гордость и свой путь. Так хочется сказать: «Руки прочь от космоса, Дмитрий Рогозин!», - но вряд ли он послушает, поскольку у России своя дорога», - отметил в интервью НСН Алексей Кортнев.
В Москве появится услуга «автобус по требованию»
В скором времени власти Москвы пообещали жителям города ввести новый вид пассажирских перевозок – «автобусы по требованию». Как сообщили в пресс-службе мэра столицы, его можно будет вызвать через приложение «Московский транспорт».
Алексей Кортнев: «Эта новость у меня вызывает огромное удивление, потому что в часы пик автобусы должны ходить как можно чаще. В другое время автобусами пользуются, в основном, бабушки и дедушки, и как пожилые люди будут заказывать автобус через приложение, мне не понятно», – сказал он в эфире НСН.
Россияне хотят стать вегетарианцами, но овощи дорожают
Каждый третий россиянин не исключает перехода в своем питании на веганство или вегетарианство. Картофель, морковь и свёкла в России подорожали в марте 2021 г. примерно на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Алексей Кортнев: «Овощи и фрукты уже давно дорожают и, скорее всего, скоро будут стоить, как мясо. Предполагаю, что это происходит именно из-за того, что веганы и вегетарианцы скупают все овощи на корню», - рассуждает он в эфире НСН.
Названы основные страхи россиян
Аналитики выяснили основные страхи россиян. Самые частые страхи соотечественников – это страх перед действиями полиции и судов, а также страх перед нашествием волков и паводками.
Алексей Кортнев: «Наши органы, которые должны поддерживать правопорядок в стране, ассоциируются у людей со стихийным бедствием и волками. Это ужасно! И если с паводками и волками мы еще как-то боремся, то с судами и полицией, к сожалению, ничего поделать пока не можем», - подытожил Алексей Кортнев в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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