«Руки прочь, Рогозин!» Кортнев о выходе России из проекта МКС

Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россия начала строительство первого модуля своей орбитальной станции

Россия начала строительство первого модуля национальной орбитальной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Работы планируется завершить к 2025 году.

Алексей Кортнев: «Одна у нас область, в которой Россия достойно сотрудничает со всем остальным цивилизованным миром – это космос. Есть МКС, но нам и тут нужно хлопнуть дверью, отделиться, построить что-нибудь свое, потому что у России собственная гордость и свой путь. Так хочется сказать: «Руки прочь от космоса, Дмитрий Рогозин!», - но вряд ли он послушает, поскольку у России своя дорога», - отметил в интервью НСН Алексей Кортнев.

2

В Москве появится услуга «автобус по требованию»

В скором времени власти Москвы пообещали жителям города ввести новый вид пассажирских перевозок – «автобусы по требованию». Как сообщили в пресс-службе мэра столицы, его можно будет вызвать через приложение «Московский транспорт».

Алексей Кортнев: «Эта новость у меня вызывает огромное удивление, потому что в часы пик автобусы должны ходить как можно чаще. В другое время автобусами пользуются, в основном, бабушки и дедушки, и как пожилые люди будут заказывать автобус через приложение, мне не понятно», – сказал он в эфире НСН

3

Россияне хотят стать вегетарианцами, но овощи дорожают

Каждый третий россиянин не исключает перехода в своем питании на веганство или вегетарианство. Картофель, морковь и свёкла в России подорожали в марте 2021 г. примерно на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Алексей Кортнев: «Овощи и фрукты уже давно дорожают и, скорее всего, скоро будут стоить, как мясо. Предполагаю, что это происходит именно из-за того, что веганы и вегетарианцы скупают все овощи на корню», - рассуждает он в эфире НСН

4

Названы основные страхи россиян

Аналитики выяснили основные страхи россиян. Самые частые страхи соотечественников – это страх перед действиями полиции и судов, а также страх перед нашествием волков и паводками.

Алексей Кортнев: «Наши органы, которые должны поддерживать правопорядок в стране, ассоциируются у людей со стихийным бедствием и волками. Это ужасно! И если с паводками и волками мы еще как-то боремся, то с судами и полицией, к сожалению, ничего поделать пока не можем», - подытожил Алексей Кортнев в интервью НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Авторские НовостиНесчастный СлучайАлексей Кортнев
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