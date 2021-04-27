Новый космический «рекорд» России назвали «отрицательным достижением»
В России 2,5 года безаварийных пусков только из-за того, что страна запускает мало ракет, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «отрицательным достижением» рекорд Роскосмоса по количеству безаварийных запусков. Ранее сообщалось, что Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд за два с половиной года, повторив рекорд, установленный в современной истории страны почти 30 лет назад.
«Это отрицательное достижение. Видите, для того, чтобы получить аварию, нужно сделать сто запусков. А если мы не делаем этих запусков, если делаем 15 запусков в год, то естественно нужно пять лет, чтобы получить одну аварию. Запусков не делается. Мы потеряли весь мировой космический рынок. Мы запускаем очень мало аппаратов и ракет, а раз мало запускаем, значит, и аварий меньше. Это логично», - объяснил эксперт.
Фактическая аварийность при космических пусках в России и США примерно одинаковая, но риски с точки зрения страховщиков всё равно выше в России, рассказал Моисеев.
«Если говорить о проценте аварийности, то у нас и США практически то же самое. Если у России в среднем 6% аварийности, то у американцев – где-то 5%. Если смотреть современные ракеты, то нужно обращаться к страховщикам. Они эти вещи очень хорошо знают. У нас страхуют под 20% – то есть 20% от запуска берут страховщики на тот случай, если будет авария. А у SpaceX (американская аэрокосмическая компания, которую возглавляет Илон Маск – прим. НСН) – 4,5%. То есть страховщики ожидают аварийность у нас где-то на уровне 1/5, а у SpaceX на уровне четырех процентов, это даже меньше среднемировой», - заявил руководитель Института космической политики.
Он также напомнил, что в советские времена запускали по сто ракет в год, и Советский Союз был рекордсменом по этому параметру. Напомним, в период с января 1983 по ноябрь 1984 года в СССР смогли выполнить 185 успешных космических пусков подряд. Моисеев объяснил, почему длительные серии запусков без аварий стране в те времена не удавались.
«Это чистая статистика. Если вы запускаете много ракет, значит, и аварий у вас будет больше», - заключил эксперт.
Ранее вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин и руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценили работу Дмитрий Рогозина по посту главы «Роскосмоса».
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