Новый космический «рекорд» России назвали «отрицательным достижением»

«Если говорить о проценте аварийности, то у нас и США практически то же самое. Если у России в среднем 6% аварийности, то у американцев – где-то 5%. Если смотреть современные ракеты, то нужно обращаться к страховщикам. Они эти вещи очень хорошо знают. У нас страхуют под 20% – то есть 20% от запуска берут страховщики на тот случай, если будет авария. А у SpaceX (американская аэрокосмическая компания, которую возглавляет Илон Маск – прим. НСН) – 4,5%. То есть страховщики ожидают аварийность у нас где-то на уровне 1/5, а у SpaceX на уровне четырех процентов, это даже меньше среднемировой», - заявил руководитель Института космической политики.

Он также напомнил, что в советские времена запускали по сто ракет в год, и Советский Союз был рекордсменом по этому параметру. Напомним, в период с января 1983 по ноябрь 1984 года в СССР смогли выполнить 185 успешных космических пусков подряд. Моисеев объяснил, почему длительные серии запусков без аварий стране в те времена не удавались.

«Это чистая статистика. Если вы запускаете много ракет, значит, и аварий у вас будет больше», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин и руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценили работу Дмитрий Рогозина по посту главы «Роскосмоса».

