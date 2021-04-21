«Смысл слабый». Названа стоимость российского аналога МКС
Руководитель Института космической политики считает, что никакой экономической целесообразности у такого проекта нет.
Россия начала строительство собственной орбитальной станции на фоне сообщений Роскосмоса о планах выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что оборудование станции на 80% выработало свой ресурс, и поддержание работы МКС после 2025 года в финансовом плане равнозначно строительству новой станции. Вместе с тем он не исключил сотрудничества с другими странами при работе станции, но уточнил, что её дизайн должен быть российским.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что речь может идти не о создании новой станции, а о переработке уже существующих модулей, и назвал сроки примерную стоимость проекта.
«Станция строится долго. Можно вывести на орбиту один модуль. У нас есть модуль "Наука". Пока он на Байконуре стоит, готовится к старту, собирались в этом году запустить. Есть аналитический модуль. В любом случае оба этих модуля нуждаются в переработке, чтобы стать ядром станции. К 2025 году это можно сделать – переработать имеющиеся модули. А вообще производство модулей для станции у нас прекращено в 2015 году. Исходя из этого, затраты составят примерно 400 миллионов долларов в год, на пять лет это 2-3 миллиарда. Но называлась цифра и в 5-6 миллиардов. Все это дорого и зависит от технических решений которые будут приниматься», - считает специалист.
Руководитель Института космической политики также высказал мнение, что проект новой станции слабый как с точки зрения науки и экономики, так и в политическом плане.
«Если смотреть, какая целесообразность может быть, это научная и экономическая. Что касается российского сегмента МКС, который там работает 20 лет, у него очень слабая научная программа, потому что очень многое уже было сделано ранее – на станциях «Салют» и станции «Мир». Ничего нового особенно не придумали, это официально признано, не раз этот поднимался вопрос - в общем, это так. А экономической целесообразности для пилотируемых полетов нет вообще. Есть смысл политический, но он тоже слабый, потому что в этом году свою космическую станцию начинают строить китайцы. И американцы скоро будут строить станцию на Луне, поэтому политический смысл строить свою станцию он, хотя и остается, но и резко снижается», - сообщил Моисеев.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН прокомментировал выход России из проекта МКС.
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