США заявили об отказе продавать F-35 Турции
Америка прекратит поставки истребителей - бомбардировщиков F-35 Турции. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, пишет Газета.ру. Он сообщил, что такое решение связано с тем, что Анкара решила не отказываться от сделки с Россией по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Трамп добавил, что Турция заказала у США более сотни F-35 и планировала заказать после еще больше, однако теперь это невозможно. РЕН ТВ поясняет, что по словам Трампа теперь у Анкары «есть система ракет, которая произведена в России», а значит ей уже нельзя приобрести больше 100 самолетов.
Как уточняют Известия, американский лидер признал трудность ситуации, в которой оказались США и Турция. Он отметил, что считает несправедливым такие обстоятельства, при которых теперь Вашингтон не может продавать Анкаре самолеты F-35.
Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов рассказал в эфире НСН, почему России не стоит беспокоиться об ультиматуме США в адрес Турции. Он объяснил о причинах, по которым Анкара не откажется от зенитных ракетных комплексов С-400.
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