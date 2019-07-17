США заявили об отказе продавать F-35 Турции

Трамп добавил, что Турция заказала у США более сотни F-35 и планировала заказать после еще больше, однако теперь это невозможно. РЕН ТВ поясняет, что по словам Трампа теперь у Анкары «есть система ракет, которая произведена в России», а значит ей уже нельзя приобрести больше 100 самолетов.

Как уточняют Известия, американский лидер признал трудность ситуации, в которой оказались США и Турция. Он отметил, что считает несправедливым такие обстоятельства, при которых теперь Вашингтон не может продавать Анкаре самолеты F-35.

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов рассказал в эфире НСН, почему России не стоит беспокоиться об ультиматуме США в адрес Турции. Он объяснил о причинах, по которым Анкара не откажется от зенитных ракетных комплексов С-400.

