Турция купит С-400 вопреки угрозам США
Тюрколог Алексей Образцов рассказал НСН, почему Турция не откажется от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на угрозы США.
США дали Турции две недели, чтобы отказаться от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, в течение этого времени Анкара должна отменить сделку с Москвой, а взамен приобрести американские системы противоракетной обороны Patriot. В противном случае Соединенные Штаты исключат Турцию из программы F-35 Lockheed Martin. Помимо этого, Вашингтон пригрозил, что отказ от выполнения ультиматума может привести к введению со стороны США ограничительных мер против Турции. Телеканал уточнил, что это «последнее предложение Государственного департамента».
Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов объяснил в эфире НСН, почему России не стоит беспокоиться об ультиматуме США в адрес Турции. По его словам, Анкара не откажется от закупок у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400. Эксперт заверил, что на это у Турции есть несколько причин.
«Во-первых, Эрдоган скорее озвучивает некоторые решения, потому что, в общем, есть начальник генерального штаба, который в большей степени и более предметно определяет политику в этой области. Во-вторых, учтите, что министр обороны Турции сейчас – выходец из союзной партии господина Бахчели (Девлет Бахчели - турецкий крайне правый националистический политик, председатель Партии националистического движения – прим. НСН). Эта партия крайне националистическая, с очень своеобразным представлением о месте и политике Турции в современном мире. В-третьих, президент Путин польстил президенту Эрдогану совсем недавно. Он сказал: “Вот то ли дело президент Эрдоган! Сказал, значит, будет сделано”. Конечно, такие заявления для тщеславного, будем прямо говорить, турецкого президента не пролетают мимо ушей. Естественно, ему тут же об этом доложили. Так что, исходя из всего этого, я не думаю, что Турция откажется от покупок С-400. Тем более, что это же вершина айсберга. На самом деле, комок противоречий и разногласий со старшим партнером по НАТО у турецких братьев растет и копится давно. Поэтому, я не думаю, что они откажутся от приобретения», - рассказал тюрколог.
Образцов уточнил, что Турции не стоит опасаться ограничительных мер со стороны США, в частности в вопросе участия в программы F-35. По его мнению, Анкара в силах справиться с «санкциями» США.
«Серьезные потрясения были уже прошлым летом, когда было довольно существенное падение турецкой валюты лиры как раз из-за позиции Соединенных Штатов. Но ничего, пережили. Переживут и сейчас. То, что Турцию исключат из военной программы, связанной с новым поколением самолетов – ничего страшного», - полагает собеседник НСН.
Ранее руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказали НСН, почему Анкара не отказывается от покупки российских С-400, несмотря на призывы Вашингтона.
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