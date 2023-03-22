Спутник «Кондор-ФКА» готов к отправке на космодром

Он отметил, что упакованный в контейнер космический аппарат на днях отправят на космодром. Мироничев добавил, что запуск «Кондор-ФКА» №2 планируется в следующем году.

Представитель «Роскосмоса» также подчеркнул, что сейчас ведется конструкторская документация космического аппарата «Кондор-ФКА-М». Его летные испытания назначены на 2030 год, отметил Мироничев..

Ранее сообщалось, что Россия намерена в 2023 году запустить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения — аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

