Спутник «Кондор-ФКА» готов к отправке на космодром
Изготовление спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №1 завершено, он готов к доставке на космодром. Об этом заявил представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев агентству ТАСС.
Он отметил, что упакованный в контейнер космический аппарат на днях отправят на космодром. Мироничев добавил, что запуск «Кондор-ФКА» №2 планируется в следующем году.
Представитель «Роскосмоса» также подчеркнул, что сейчас ведется конструкторская документация космического аппарата «Кондор-ФКА-М». Его летные испытания назначены на 2030 год, отметил Мироничев..
Ранее сообщалось, что Россия намерена в 2023 году запустить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения — аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».
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