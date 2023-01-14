Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

Так, в текущем году запланированы запуски двух спутников «Глонасс-К», одного «Глонасса-К2», аппаратов дистанционного зондирования планеты «Кондор-ФКА», «Арктика-М», «Обзор-Р», «Ресурс-П», «Электро-Л». Также «Главкосмос» запустит по два аппарата «Метеор-М» и «Ионосфера», станцию «Луна-25» и десять наноспутников.

Кроме того, в России планируются пуски ракет «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Также в планах два пуска пилотируемых «Союзов МС» и четыре — грузовиков «Прогресс МС» к Международной космической станции.

Даты пусков не уточняются.

