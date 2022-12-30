Российскую космическую обсерваторию запустят в 2028 году
Запуск российской космической обсерватории «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет планируется в четвертом квартале 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Опытно-конструкторские работы по теме «Спектр-УФ» сегодня находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки. Отмечается, что контракт на опытно-конструкторские работы по телескопу подписан до 2025 года.
После утверждения новой Федеральной космической программы с 2026 года, будет заключен контракт на продолжение работ, в том числе на сам запуск.
Напомним, до 2025 года выделено около 3,7 млрд рублей на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ». Контракт на такую сумму был подписан между «Роскосмосом» и подведомственным ему НПО имени Лавочкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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