Российскую космическую обсерваторию запустят в 2028 году

Опытно-конструкторские работы по теме «Спектр-УФ» сегодня находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки. Отмечается, что контракт на опытно-конструкторские работы по телескопу подписан до 2025 года.

После утверждения новой Федеральной космической программы с 2026 года, будет заключен контракт на продолжение работ, в том числе на сам запуск.

Напомним, до 2025 года выделено около 3,7 млрд рублей на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ». Контракт на такую сумму был подписан между «Роскосмосом» и подведомственным ему НПО имени Лавочкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

