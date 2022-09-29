Спускаемый аппарат «Союза МС-21» с экипажем приземлился в Казахстане

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться.

Космонавты прибыли на МКС 18 марта. За это время прошло шесть коррекций орбиты, а также пять выходов в открытый космос. За время миссии проведено более 50 экспериментов, в том числе по космической биологии и физиологии, материаловедению, физике космических лучей, отработке перспективных космических технологий, передает ТАСС.

Ранее запланированный на 3 октября запуск аппарата SpaceX к МКС с российским космонавтом Анной Кикиной перенесли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Решение принято из-за обрушившегося на Флориду урагана «Иэн».



