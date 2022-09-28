Космонавт Артемьев передал руководство сегментом МКС Прокопьеву

Олег Артемьев передал смену ответственного по российскому сегменту Международной космической станции своему соотечественнику Сергею Прокопьеву. Космонавты «Роскосмоса» расписались в соответствующем акте, после чего поставили печати.

Артемьев должен вернуться на землю вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым в четверг, 29 сентября на спускаемом аппарате корабля «С. П. Королев» («Союз МС-21»). Сейчас завершается его разгрузка.

Космонавты, которые завершают длительную экспедицию на МКС, проводят перед приземлением тренировки в пневмовакуммном костюме «Чибис-М» с созданием отрицательного давления на нижнюю часть тела.

Сегодня на космодром «Байконур» доставлен пилотируемый корабль «Союз МС-23» для подготовки к запуску экипажа 69 длительной экспедиции на МКС. Пуск намечен на март 2023 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году США планируют отправить на станцию робота-хирурга для пробных медицинских процедур в космосе.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Космический КорабльКосмосМКС
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