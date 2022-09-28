Запуск аппарата SpaceX с россиянкой Анной Кикиной перенесли

Запланированный на 3 октября запуск аппарата SpaceX к МКС с российским космонавтом Анной Кикиной перенесли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Сrew Dragon

В сообщении говорится, что решение было принято из-за обрушившегося на Флориду урагана «Иэн».

«NASA и SpaceX нацелены не ранее 12:23 по восточному времени 4 октября запустить миссию Crew-5 к МКС, с дополнительной возможностью запуска 5 октября», - добавили в управлении.

Ранее космонавт Олег Артемьев, который должен вернуться на землю вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым в четверг, 29 сентября, передал смену ответственного по российскому сегменту МКС своему соотечественнику Сергею Прокопьеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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