Специалисты NASA назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

Самым серьезным инцидентом в космосе за последние пять лет стало разрушение российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае прошлого года. Об этом сообщает сайт Johnson Space Center (входит в NASA).

Согласно данным на 1 февраля, средства наблюдения США смогли обнаружить 325 обломков на высотах от 100 до 6000 км, из которых 309 предметов осталось в космосе от взрыва, отмечает Газета.ру.

«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»

Напомним, ранее сообщалось, что бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Об этом на своей странице в Twitter заявили представители 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По имеющимся у американских военных данным, инцидент произошел утром 8 мая прошлого года.

Впоследствии американские военные засекли 65 обломков. При этом, не уточняется, угрожают ли они действующим спутникам.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал ситуацию со взрывом бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе не очень серьезной. Он отметил, что это не первый подобный случай.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияКосмосNASA
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