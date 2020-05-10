«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»
В «Роскосмосе» подтвердили разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации. Там подчеркнули, что анализирую ситуацию с блоком, который девять лет назад выводил в космос обсерваторию «Спектр-Р». По имеющимся у «Роскосмоса» данным, разрушение произошло 8 мая в интервале времени 8:00-9:00 декретного московского времени в акватории Индийского океана.
Ранее НСН писала, что в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США сообщили, что топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков.
Комментируя инцидент, главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал ситуацию со взрывом бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе не очень серьезной. Он отметил, что это не первый подобный случай.
«Случай далеко не единичный. Взрываются верхние ступени, разгонные блоки, которые по сути тоже представляют собой маленькую отработавшую ступень. Физически это связано с тем, что внутри ступени остаются газы, а под лучами Солнца происходит нагрев – и может происходить разрушение. 65 осколков? Тоже не критично. Если и есть опасные, их значительно меньше. Ответственности сейчас за подобные инциденты в космосе нет», - заявил НСН Ионин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
210 тыс.+44 755 / сут.
Умерли
1 915+88 / сут.
Выздоровели
34 306+2 390 / сут.
- Возможность продления режима нерабочих дней Владимир Путин обсудит 11 мая
- Назван главный фактор для начала торговли в России
- В Санкт-Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
- Таксисты сняли с себя ответственность за заражение пассажиров
- «Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru