«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»

Ранее НСН писала, что в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США сообщили, что топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков.

Комментируя инцидент, главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал ситуацию со взрывом бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе не очень серьезной. Он отметил, что это не первый подобный случай.

«Случай далеко не единичный. Взрываются верхние ступени, разгонные блоки, которые по сути тоже представляют собой маленькую отработавшую ступень. Физически это связано с тем, что внутри ступени остаются газы, а под лучами Солнца происходит нагрев – и может происходить разрушение. 65 осколков? Тоже не критично. Если и есть опасные, их значительно меньше. Ответственности сейчас за подобные инциденты в космосе нет», - заявил НСН Ионин.

